На аллее молодежи в Бишкеке состоялось открытие скульптуры снежного барса (фото)

22 августа 2017, 9:34 Комментарии

На аллее молодежи города Бишкек 21 августа 2017 года состоялось открытие скульптуры снежного барса.

Скульптура приурочена к Международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24-25 августа.

На церемонии открытия присутствовали первый вице премьер Мухамметкалый Абулгазиев, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, жители города и гости столицы.

Организатором мероприятия выступил Аппарат президента КР.

Скульптура выполнена в натуральном размере снежного барса из обычных гаек.

Группа молодых волонтеров "Лидер" устроили флешмоб на месте мероприятия.