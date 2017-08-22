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На аллее молодежи в Бишкеке состоялось открытие скульптуры снежного барса (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443882-ru.html

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22 августа 2017, 9:34       Комментарии

На аллее молодежи города Бишкек 21 августа 2017 года состоялось открытие скульптуры снежного барса.
Скульптура приурочена к Международному форуму по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24-25 августа.
На церемонии открытия присутствовали первый вице премьер Мухамметкалый Абулгазиев, вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, жители города и гости столицы.
Организатором мероприятия выступил Аппарат президента КР.
Скульптура выполнена в натуральном размере снежного барса из обычных гаек.
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