Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: В должности премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский секторСооронбай Жээнбеков: В должности премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский секторНа аллее молодежи в Бишкеке состоялось открытие скульптуры снежного барса (фото)На аллее молодежи в Бишкеке состоялось открытие скульптуры снежного барса (фото)

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную работу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365135_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443881-ru.html

Похожие новости

В Чолпон-Ате начал работу международный экономический форум

Атамбаев подписал указ об отставке Жээнбекова и всего правительства

Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства КР"

Алмазбек Атамбаев отправил правительство в отставку

Президент подписал указ об отставке правительства

22 августа 2017, 9:36       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 21 августа провел встречу с членами правительства Кыргызской Республики.
В ходе встречи премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала его в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики.
"Как вы знаете, Социал-демократическая партия Кыргызстана выдвинула мою кандидатуру на пост президента Кыргызской Республики. Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики официально зарегистрировала меня в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики. С этого момента все мои действия будут восприниматься через призму того, что я являюсь кандидатом в президенты Кыргызской Республики. Для меня очень важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чисто, обеспечив свободное волеизъявление граждан, чтобы политики не обвиняли меня в использовании административного ресурса. В этой связи я принял решение о сложении с 22 августа 2017 года полномочий премьер-министра Кыргызской Республики. Соответствующее прошение я направлю на имя президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
Глава правительства поблагодарил всех членов правительства Кыргызской Республики, аппарата правительства Кыргызской Республики за совместную успешную работу в течение 1,6 года.
"Сегодняшнее событие имеет очень важное значение в моей жизни. Это решение я сообщаю вам, моим коллегам, с которыми я вместе проработал на посту премьер-министра Кыргызской Республики. В прошлом году в апреле президент и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики оказали нам большое доверие. С момента избрания на прост премьер-министра Кыргызской Республики мы вместе, сообща, работали над реализацией программы "Доверие и единство". Ради интересов государства и развития страны мы работали неустанно, без выходных и праздников. Наш основный принцип состоял в том, чтобы, не вмешиваясь в политику, сосредоточить свое внимание на решении экономических и социальных проблем, развитии экономики и народного хозяйства в целом. За это время нам удалось добиться конструктивного диалога с президентом и парламентом Кыргызской Республики. Во многом благодаря этому нам удалось добиться позитивных результатов в нашей работе", - подчеркнул премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум