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Возле БЧК нашли тайник с 429 патронами от автомата Калашникова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365136_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443880-ru.html

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22 августа 2017, 9:50       Комментарии

Около Большого чуйского канала жительница Бишкека нашла тайник, где был спрятан металлический ящик. В нем, по данным правоохранительных органов, находились 429 патронов от автомата Калашникова.
Женщина сообщила о своей находке в УВД Свердловского района. Как отметили в ГУВД, изъятые боеприпасы в настоящее время отправлены на экспертизу с целью выяснения, откуда они были вывезены.
В милиции отметили, что граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

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