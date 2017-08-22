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Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Жээнбековым

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443879-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: В должности премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский сектор

22 августа 2017, 9:43       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства.
Атамбаев подписал указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики".
Члены правительства будут работать до формирования нового кабинета министров, но с приставкой "исполняющие обязанности".
После регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Жээнбеков подал прошение об отставке с поста премьер-министра. Глава государства принял его отставку.
Согласно указам президента, правительство в полном составе отправлено в отставку и будет исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
Следующего премьер-министра выберет Жогорку Кенеш.
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