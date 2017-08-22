Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Жээнбековым

22 августа 2017, 9:43 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев отправил в отставку правительство во главе с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба главы государства.

Атамбаев подписал указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики".

Члены правительства будут работать до формирования нового кабинета министров, но с приставкой "исполняющие обязанности".

После регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Жээнбеков подал прошение об отставке с поста премьер-министра. Глава государства принял его отставку.

Согласно указам президента, правительство в полном составе отправлено в отставку и будет исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Следующего премьер-министра выберет Жогорку Кенеш.

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