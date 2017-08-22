Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

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22 августа 2017, 9:27 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 22 августа без осадков. 23-24 августа переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td>14…16</td> <td>27…29</td> <td>13…15</td> <td>27…29</td> </tr> </table>