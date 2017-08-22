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Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кок-бору сегодня сыграет с командой Узбекистана

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443877-ru.html

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22 августа 2017, 9:29       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.2017/Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кок-бору сегодня, 22 августа, встретится с командой Узбекистана. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Отметим, что вчера Кыргызстан выиграл сборную Монголии со счетом 4:0.
Чемпионат мира проходит в столице Казахстана - Астане. В нем принимают участие 12 стран.

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