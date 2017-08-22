Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадковПрогноз погоды: в Бишкеке без осадковИлон Маск и другие: грядет "третья революция в вооружениях"Илон Маск и другие: грядет "третья революция в вооружениях"

В Кыргызстане могут появиться пять новых сел

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443876-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы с победы стартовали на чемпионате мира по кокпару в Астане

В Саратов не пустили 21 тонну сухофруктов, риса и фасоли из Кыргызстана

В Кыргызстане проходит IV Экономический форум "Иссык-Куль 2017"

Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кок-бору сегодня сыграет с командой Узбекистана

Российская делегации в рамках ОДКБ посетила предприятия оборонно-промышленного комплекса Кыргызстана

22 августа 2017, 9:04       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР предлагает придать статус села пяти населенным пунктам. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.
По данным ведомства, сегодня более 150 населенных пунктов в республике не имеют статуса села. В том числе Бодур-Таш, Жапалак, Медресе, Мээркан и Качыбек в Оше и Ошской области.
"Жители данных населенных пунктов на собраниях приняли решение о причислении их к категории сел. Решения собраний утверждены постановлениями кенешей и одобрены местными властями, подготовлены все необходимые документы", - говорится в справке-обосновании.
Госагентство напоминает, что статус села позволяет жителям в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения, что открывает новые возможности для благоустройства населенного пункта, его эффективного и самостоятельного развития.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум