В Кыргызстане могут появиться пять новых сел

22 августа 2017, 9:04 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР предлагает придать статус села пяти населенным пунктам. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По данным ведомства, сегодня более 150 населенных пунктов в республике не имеют статуса села. В том числе Бодур-Таш, Жапалак, Медресе, Мээркан и Качыбек в Оше и Ошской области.

"Жители данных населенных пунктов на собраниях приняли решение о причислении их к категории сел. Решения собраний утверждены постановлениями кенешей и одобрены местными властями, подготовлены все необходимые документы", - говорится в справке-обосновании.

Госагентство напоминает, что статус села позволяет жителям в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения, что открывает новые возможности для благоустройства населенного пункта, его эффективного и самостоятельного развития.

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