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Negatiff: Телефонный террорист, попытка изнасилования в лесу и много денег в аэропорту Дели

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443875-ru.html

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ГКНБ установлен телефонный террорист, "заминировавший" ЦУМ

22 августа 2017, 8:27       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Предлагаем вам подборку новостей, которые вы могли пропустить за минувшие сутки. В аэропорту Дели задержана 56-летняя гражданка Кыргызстана с крупной суммой недекларированных денег
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