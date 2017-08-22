Negatiff: Телефонный террорист, попытка изнасилования в лесу и много денег в аэропорту Дели

22 августа 2017, 8:27 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Предлагаем вам подборку новостей, которые вы могли пропустить за минувшие сутки. В аэропорту Дели задержана 56-летняя гражданка Кыргызстана с крупной суммой недекларированных денег

ГКНБ установил личность "телефонного террориста", который сообщил о бомбе в ЦУМе

В городе Бишкек на пересечении улиц Салиевой и Буденного 21 августа произошла авария. Один человек погиб, один попал в больницу

Полицейские в Москве задержали кыргызстанца, который пытался изнасиловать 21-летнюю девушку в лесу

В Бакай-Ате парень, 1999 года рождения, женился на 7-класснице с которой он вступил в интимную связь. На данный момент девочка на 7 месяце беременности