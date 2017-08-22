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Еще не поздно сдать биометрические данные — выборы-2017

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443873-ru.html

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22 августа 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Гражданам Кыргызстана еще не поздно сдать биометрические данные, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Для включения своих данных в список избирателей, имеющих право голосовать, необходимо сдать биометрические данные до 30 сентября. Это можно сделать в органах местного самоуправления и центрах обслуживания населения.
Кроме того, 16 августа стартовала национальная информационная кампания "Проверь себя в списках избирателей!". Каждый кыргызстанец может уточнить свои персональные данные до 30 сентября. Списки размещены на сайте ЦИК. Обнаружив ошибку или неточность в своих данных либо полное отсутствие соответствующей информации, необходимо написать заявление в участковую избирательную комиссию (форма №3).
Если гражданин намерен проголосовать на другом избирательном участке (не по месту регистрации), ему также следует обратиться в комиссию до 30 сентября.
Для постоянной связи с кыргызстанцами Центризбирком открыл WhatsАpp-канал по номеру +996 770 66-02-40. Кроме того, действует общественная приемная по номеру 0312 66-02-40.
В Государственной регистрационной службе ранее сообщили, что в списки избирателей включены граждане, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию. К началу августа таковых в стране оказалось 2 миллиона 914 тысяч 588.
Выборы президента КР состоятся 15 октября. Пока зарегистрированы три кандидата.
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