Positiff: Скульптура снежного барса и новая граффити стена в Бишкеке

22 августа 2017, 8:26 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за минувшие сутки. В Бишкеке представили скульптуру снежного барса
Сборная Кыргызстана разгромила сборную Монголии на чемпионате мира по кокпару со счетом 4:0
В Кыргызстане с 1 октября 2017 года будет повышена пенсия. После повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тыс. 517 сомов
Художники презентовали третью граффити-стену, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках арт-проекта "Я люблю Бишкек"
Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 августа:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 20 августа составила 21,2 градуса, 21 августа утром составила +20 градусов.