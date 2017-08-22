Positiff: Скульптура снежного барса и новая граффити стена в Бишкеке

22 августа 2017, 8:26 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за минувшие сутки. В Бишкеке представили скульптуру снежного барса

Сборная Кыргызстана разгромила сборную Монголии на чемпионате мира по кокпару со счетом 4:0

В Кыргызстане с 1 октября 2017 года будет повышена пенсия. После повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тыс. 517 сомов

Художники презентовали третью граффити-стену, созданной арт-группой BASICOLORS в рамках арт-проекта "Я люблю Бишкек"

Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 августа:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +26...+31

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 20 августа составила 21,2 градуса, 21 августа утром составила +20 градусов.