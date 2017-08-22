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Positiff: Скульптура снежного барса и новая граффити стена в Бишкеке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443872-ru.html

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В Бишкеке появился барс — кадры открытия скульптуры

В Бишкеке прошло торжественное открытие скульптуры снежного барса

22 августа 2017, 8:26       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за минувшие сутки. В Бишкеке представили скульптуру снежного барса
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 августа:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 20 августа составила 21,2 градуса, 21 августа утром составила +20 градусов.

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