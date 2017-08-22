В США запретят писать SMS на ходу

22 августа 2017, 8:04 Комментарии

В США могут запретить писать SMS на ходу. Власти города Стэмфорд в Коннектикуте считают, что таким образом пешеходы подвергают опасности себя и других, сообщает Росбалт со ссылкой на International Business Times.

Они разработали новый закон, который коснется всех, кто будет писать сообщения или разговаривать по телефону рядом с крупными улицами.

По данным СМИ, в прошлом году количество жертв среди пешеходов выросло на 11% и равняется примерно 6 тыс. человек. Если законопроект будет принят в Коннектикуте, появится вероятность его распространения на всей территории США.

Интересно, что подобная мера уже одобрена в Гонолулу и вступит в силу в октябре 2017 года. Согласно закону, пешеходов, которые не будут смотреть по сторонам из-за своего смартфона, будут штрафовать на $30.