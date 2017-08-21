Японцы занялись разработкой аэротакси. Оно похоже на штурмовик

22 августа 2017, 8:23 Комментарии

Агентство аэрокосмических исследований Японии занялось разработкой двухместного аэротакси, которое можно будет использовать для пассажирских перевозок между городами в гористой местности. Как пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week, новый летательный аппарат будет способен на вертикальные взлет и посадку и быстрый горизонтальный полет. Внешне машина отличается от концепций аэротакси, представленных европейскими и американскими компаниями, и скорее напоминает истребитель или штурмовик.

Япония имеет гористый рельеф - 75 процентов территории страны покрыты возвышенностями, низкими и средневысокими горами. Из-за этого транспортное сообщение между городами в стране занимает много времени - машинам нередко приходится перемещаться по серпантину или петлять между горами. Новый проект Агентства аэрокосмических исследований Японии призван помочь определить, позволит ли легкий пассажирский воздушный транспорт существенно сократить время на дорогу между городами.

Проект получил название Type 28. В рамках программы разработки конструкторы уже создали беспилотный летательный аппарат для отработки некоторых технических решений. Первые летные испытания аппарата в помещении уже состоялись и были признаны успешными. Беспилотник выполнен по двухбалочной схеме, причем в хвостовой части между балками и фюзеляжем расположены четыре вертикальных вентилятора. Они будут отвечать за вертикальные взлет и посадку, а также обеспечение подъемной силы на малых скоростях горизонтального полета.

Аппарат оснащен крылом, на концах которого расположены поворотные вентиляторы. На взлете или при посадке они будут устанавливаться вертикально, а при горизонтальном полете - будут поворачиваться на 90 градусов, создавая движущую силу. Хвостовые балки аппарата имеют П-образное хвостовое оперение. Беспилотник оснащен трехстоечным шасси. Уменьшенный прототип Type 28, длина которого составляет два метра, выполнен электрическим. Электрическим будет и полноразмерный демонстратор технологий нового аэротакси.

Проект предусматривает размещение двухместной кабины в передней части фюзеляжа для пилота и пассажира или для двух пассажиров - конструкторы пока не определились, будет ли аэротакси опционально пилотируемым или полностью беспилотным. Пилот и пассажир будут размещаться тандемно, то есть друг за другом. Другие подробности о перспективном летательном аппарате пока неизвестны. Также пока не определены сроки начала летных испытаний полноразмерного демонстратора технологий.

В середине июля текущего года стало известно, что европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал проведение летных испытаний своего городского аэротакси CityAirbus на конец 2018 года. Первый прототип аэротакси, получивший название Alpha-Demonstrator, будет беспилотной уменьшенной версией перспективной машины. Проект предполагает создание пассажирского квадрокоптера, способного перевозить от двух до четырех человек на расстояние до 60 километров. Крейсерская скорость аэротакси составит 120 километров в час.

Перспективная машина, вероятно, будет электрической. Как ожидается, масса Alpha-Demonstrator составит 2,2 тонны. Вскоре после начала испытаний первого прототипа нового аэротакси, Airbus приступит к сборке второго образца машины. Пилотируемый Beta-Demonstrator планируется поднять в воздух в 2019 году, а предсерийную версию аэротакси - Gamma-Demonstrator - в 2022-2023 году. Когда именно может начаться эксплуатация серийных аппаратов, пока неизвестно.