Российская делегации в рамках ОДКБ посетила предприятия оборонно-промышленного комплекса Кыргызстана

22 августа 2017, 2:48 Комментарии

Рабочий визит российской делегации в Кыргызскую Республику во главе с заместителем председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым состоялся 18-20 августа.

Об этом сообщил Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана.

Визит организован в соответствии с протоколом XV заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло 8 июня 2017 года в Бишкеке, по вопросу продолжения работы по определению возможных направлений развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций государств-членов ОДКБ, в том числе по созданию в рамках ОДКБ межгосударственных научно-производственных объединений (совместных предприятий) по выпуску продукции военного назначения.

В рамках визита состоялась рабочая встреча представителей российской делегации с вице-премьер-министром Кыргызской Республики Женишем Разаковым, председателем Кыргызской национальной части Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств-членов ОДКБ.

"Мы заинтересованы в реализации программ сотрудничества в военной сфере в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Ж.Разаков 18 августа в ходе рабочей встречи с О.Бочкаревым.

Ж.Разаков отметил, что одним из важных результатов деятельности Межгосударственной комиссии военно-экономического сотрудничества ОДКБ в 2016 году стало утверждение Программы военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ на период до 2017 года, что позволит обеспечить согласованное использование имеющегося научно-технического и производственно-технического потенциала государств-членов Организации.

"Кыргызская Республика выражает заинтересованность в развитии сотрудничества между предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса, а также создания на территории страны совместных предприятий по производству продукции военного назначения, что позволит оживить работу ряда отечественных предприятий, увеличить объемы промышленной продукции и ее экспорта",- сказал Ж.Разаков.

Он отметил, что за годы проведения рыночных реформ наметилась тенденция увеличения вклада промышленности в экономику, отдельные сектора промышленности смогли провести переориентацию и увеличить объемы производства и наладить экспорт.

"Я уверен, что проводимая вами работа является продолжением дальнейшего успешного сотрудничества в целях разработки и внедрения новых видов технологий и вооружений стран-участниц ОДКБ. Это поможет достичь сближения предприятий оборонно-промышленных комплексов наших стран и расширения военно-технического и военно-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий и производств",- сказал он.

В свою очередь О.Бочкарев сообщил, что в рамках трехдневной рабочей поездки российская делегация ознакомится с производственным процессом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Бишкеке (ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", ГП "Бишкекский штамповочный завод", ОАО "ТНК "Дастан", ОАО "Завод "Айнур"), Жалал-Абадской (ОАО "Нур") и Иссык-Кульской областях(ОАО "Улан", ОсОО "СП "Озеро").

"После осмотра предприятий для каждого предприятия будет создана рабочая группа, подобрано предприятие-партнер, окажем техническую помощь. В рабочих группах также будут состоять представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и российской государственной компании "Рособоронэкспорт". Мы рассчитываем, что эти рабочие группы будут работать с каждым предприятием индивидуально. До апреля следующего года мы планируем выездное заседание совета коллегии ВПК России по сотрудничеству в формате ОДКБ", - сообщил О.Бочкарев.