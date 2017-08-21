Пес вилял хвостом перед смертью — ветеринар об отстреле собак в Бишкеке

21 августа 2017, 21:32 Комментарии

Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По мнению ветеринара, отстрел - "самое неприемлемое и жестокое решение проблемы бездомных животных".

"К нам часто привозят собак, каким-то чудом выживших после отстрела. Был случай: женщина привела подстреленную дворнягу, очень миролюбивую. Несмотря на ранение, она умудрялась вилять хвостом. Вылечить животное было невозможно, поэтому пришлось усыпить", - рассказал ветврач.

Он отметил, что проблему бездомных животных должно решать все общество.

Видеомост объединил площадки в Астане, Бишкеке, Киеве и Минске.

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