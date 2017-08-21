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Пес вилял хвостом перед смертью — ветеринар об отстреле собак в БишкекеПес вилял хвостом перед смертью — ветеринар об отстреле собак в Бишкеке

Десять улиц Бишкека и 4 жилмассива останутся без электричества 22 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443866-ru.html

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21 августа 2017, 21:35       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека во вторник, 22 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 17.00 света не будет на улицах Кольбаева, Лермонтова, Новосельской, Широкой, Керамической, Белгородской, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса и Баялинова.
В это же время вероятны отключения в жилмассивах "Кырман", "Ынтымак", "Арча-Бешик" и Чон-Арыке.
Электричество будут отключать в связи с ремонтом оборудования, ЛЭП и внутридомовых сетей.
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