Десять улиц Бишкека и 4 жилмассива останутся без электричества 22 августа

21 августа 2017, 21:35 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека во вторник, 22 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 17.00 света не будет на улицах Кольбаева, Лермонтова, Новосельской, Широкой, Керамической, Белгородской, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса и Баялинова.

В это же время вероятны отключения в жилмассивах "Кырман", "Ынтымак", "Арча-Бешик" и Чон-Арыке.

Электричество будут отключать в связи с ремонтом оборудования, ЛЭП и внутридомовых сетей.

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