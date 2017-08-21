Среди пострадавших в ДТП в Турции кыргызстанцев нет, - МИД

21 августа 2017, 20:31 Комментарии

В городе Стамбул среди пострадавших в ДТП с участием иностранных туристов на трассе Анталья-Кемер (Турция) граждан Кыргызстана нет

В городе Стамбул среди пострадавших в ДТП с участием иностранных туристов на трассе Анталья-Кемер (Турция) граждан Кыргызстана нет. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МИД.

Сегодня, 21 августа, автобус с 26 пассажирами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля. Среди пострадавших 11 россиян, одного из них госпитализировали.