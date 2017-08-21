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Среди пострадавших в ДТП в Турции кыргызстанцев нет, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443864-ru.html

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Аделина Назарова, пострадавшая в ДТП, все еще в коме, но ей больше не требуется кровь

21 августа 2017, 20:31       Комментарии

В городе Стамбул среди пострадавших в ДТП с участием иностранных туристов на трассе Анталья-Кемер (Турция) граждан Кыргызстана нет
В городе Стамбул среди пострадавших в ДТП с участием иностранных туристов на трассе Анталья-Кемер (Турция) граждан Кыргызстана нет. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МИД.
Сегодня, 21 августа, автобус с 26 пассажирами направлялся в город Белек. Транспортное средство перевернулось на выезде из туннеля. Среди пострадавших 11 россиян, одного из них госпитализировали.

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