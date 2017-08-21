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Видео бешеной езды подростков на крыше авто — УПМ ищет их

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443863-ru.html

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Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

21 августа 2017, 20:45       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Милиция заинтересовалась видеозаписью, запечатлевшей шестерых подростков, которые на большой скорости едут по трассе и вылезают из окон автомобиля, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУПМ МВД.
Когда кровь кипит...
Публикация от doshan.nusupbekov (@doshan.nusupbekov) Авг 21 2017 в 7:40 PDT
В ролике видно, что один из подростков сидит на крыше машины, а остальные наполовину вылезают из окон. Сидящий на крыше время от времени выпускает из рук крепление для багажника, демонстрируя, что может ехать, ни за что не держась. Когда камеру направляют на спидометр, заметно, что молодые люди мчатся на скорости примерно 90 километров в час. Поездка сопровождается дикими возгласами. "Руководство МВД взяло это дело под личный контроль. Виновных найдут и привлекут к административной ответственности за автохулиганство. Их ждет от трех до пяти тысяч сомов штрафа", - рассказали в пресс-службе.
По собственной информации Sputnik Кыргызстан, видео снято в Ошской области.
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