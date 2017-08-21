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В Бишкеке прошло торжественное открытие скульптуры снежного барса

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443862-ru.html

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21 августа 2017, 20:27       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. В Бишкеке сегодня в Аллее молодежи состоялось торжественное открытие скульптуры снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
На торжественное открытии приняли участие первый вице-премьер министр КР Мухамметкалый Абулгазиев, вице-мэр города Бишкек Айгуль Рыскулова, глава муниципальной администрации по Ленинскому административному району Нурдин Тынаев, директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесных хозяйств КР Абдылкалык Рустамов, горожане и гости столицы.
С торжественной речью выступила, вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова и отметила, что в изображении этого красивейшего животного имеется на флаге и гербе столицы Кыргызстана.
"В истории нашей родины, снежный барс рассматривался как благородное, священное животное и защитник кыргызских воинов, который воплощает символ смелости, воли и выносливости. Белый барс, является одним из древних тотемов кыргызов", - сказала вице-мэр.
Мероприятие прошло в рамках Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.
Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем пройдет в Бишкеке 24 – 25 августа текущего года.
Для справки:
Снежный барс является неотъемлемой частью культурной наследия горных народов Азии и национальной самобытности Кыргызстана. Он означает силу и свободу, и почитается во всех регионах своего обитания.
Форум снежного барса 2017 года станет важной вехой в глобальных усилиях по спасению снежного барса, которое было инициировано несколько лет назад Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.
В 2013 году Президент КР А.Атамбаев провел 1-й Глобальный форум по сохранению снежного барса, чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению кошки и настоятельно призвать мировое сообщество предпринять соответствующие шаги для сохранения снежного барса и его экосистем.
В результате, все двенадцать стран одобрили Бишкекскую декларацию по сохранению снежного барса, а международные финансовые учреждения и неправительственные организации заявили о своей поддержке.

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