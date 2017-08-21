ГРС запустит систему оценки качества услуг, итоги будут влиять на зарплату сотрудника

21 августа 2017, 20:16 Комментарии

ГРС планирует запустить систему оценки качества услуг, представляемым в ЦОН Бишкека. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава ГРС Дастан Догоев.

По его словам, оценку можно поставить через планшет и итоги этой оценки будут влиять на заработную плату самого сотрудника. Также планшет будет предусматривать функцию видеозвонка. Так, человек может пожаловаться на сотрудника или услугой в режиме реального времени.