ГРС запустит систему оценки качества услуг, итоги будут влиять на зарплату сотрудника

ГРС планирует запустить систему оценки качества услуг, представляемым в ЦОН Бишкека. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава ГРС Дастан Догоев.
По его словам, оценку можно поставить через планшет и итоги этой оценки будут влиять на заработную плату самого сотрудника. Также планшет будет предусматривать функцию видеозвонка. Так, человек может пожаловаться на сотрудника или услугой в режиме реального времени.
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