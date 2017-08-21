Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошло торжественное открытие скульптуры снежного барсаВ Бишкеке прошло торжественное открытие скульптуры снежного барсаСо счетом 4:0 обыграл Кыргызстан Монголию на ЧМ по кокпаруСо счетом 4:0 обыграл Кыргызстан Монголию на ЧМ по кокпару

ГРС запустит систему оценки качества услуг, итоги будут влиять на зарплату сотрудника

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443861-ru.html

Похожие новости

Минобороны Узбекистана и Казахстана подписали план военного сотрудничества

ЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты КР

В Бишкеке обсудили вопросы укрепления сотрудничества между городами КР и КНР

ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

21 августа 2017, 20:16       Комментарии

ГРС планирует запустить систему оценки качества услуг, представляемым в ЦОН Бишкека. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава ГРС Дастан Догоев.
По его словам, оценку можно поставить через планшет и итоги этой оценки будут влиять на заработную плату самого сотрудника. Также планшет будет предусматривать функцию видеозвонка. Так, человек может пожаловаться на сотрудника или услугой в режиме реального времени.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум