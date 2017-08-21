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Со счетом 4:0 обыграл Кыргызстан Монголию на ЧМ по кокпару

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443860-ru.html

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21 августа 2017, 20:10       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по кок-бору обыграла команду Монголии на Чемпионате мира по кокпару, который проходит в столице Казахстана, Астане.
© Sputnik / Алия СамидинСборная Кыргызстана по кок-бору обыграла команду Монголии на Чемпионате мира по кокпару, который проходит в столице Казахстана, Астане Игра длилась два тайма по 20 минут. Отечественная сборная обыграла соперника со счетом 4:0.
Чемпионат мира по кокпару стартовал сегодня. В состязаниях принимают участие команды 12 стран. По словам председателя мандатной комиссии соревнований Нуркена Байбуриева, сборная КР - главный соперник казахстанцев.
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