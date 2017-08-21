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Чемпионат мира по кок-бору. Кыргызстан победил Монголию со счетом 4:0

Источник:
http://kabar.kg/news/chempiona...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443859-ru.html

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21 августа 2017, 19:35       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Монголии со счетом 4:0 в первой игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане. Голы забили Кубаныч Султан уулу, Аскат Батырбек уулу и Урмат Раушан уулу.
Стало известно, что матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору.
Ранее сборная Кыргызстана не вышла на игру против сборной Монголии из-за требований организаторов снять подковы с задних ног лошадей, хотя это не было обговорено в регламенте турнира. Как заявили сами спортсмены, животные могут травмироваться на поле из песка и глины.
После этого сборной Кыргызстана зачитали техническое поражение. Через некоторое время, судейская коллегия разрешила Кыргызстану не снимать подковы у лошадей и выступить на турнире.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

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