Чемпионат мира по кок-бору. Кыргызстан победил Монголию со счетом 4:0

21 августа 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Монголии со счетом 4:0 в первой игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане. Голы забили Кубаныч Султан уулу, Аскат Батырбек уулу и Урмат Раушан уулу.

Стало известно, что матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору.

Ранее сборная Кыргызстана не вышла на игру против сборной Монголии из-за требований организаторов снять подковы с задних ног лошадей, хотя это не было обговорено в регламенте турнира. Как заявили сами спортсмены, животные могут травмироваться на поле из песка и глины.

После этого сборной Кыргызстана зачитали техническое поражение. Через некоторое время, судейская коллегия разрешила Кыргызстану не снимать подковы у лошадей и выступить на турнире.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.