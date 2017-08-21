Днем дожди — погода по Кыргызстану на 22 августа

21 августа 2017, 19:23 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Во вторник, 22 августа, ночью в республике без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, сообщает пресс-служба Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +24...+29.

В Таласской области ночью +7...+12, днем от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-17 градусов со знаком "плюс", днем +26...+31.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +28...+30.

В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 26-28 со знаком "плюс".

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