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Новости Кыргызстана

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Днем дожди — погода по Кыргызстану на 22 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443858-ru.html

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21 августа 2017, 19:23       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Во вторник, 22 августа, ночью в республике без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, сообщает пресс-служба Кыргызгидромета.
В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +24...+29.
В Таласской области ночью +7...+12, днем от 23 до 28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-17 градусов со знаком "плюс", днем +26...+31.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +19...+24.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
В Оше ночью 15-17 выше нуля, днем +28...+30.
В Бишкеке ночью +13...+15, днем прогнозируется 26-28 со знаком "плюс".
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