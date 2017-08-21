Если бы не судья, ей было бы плохо, — кыргызстанка нокаутировала казахстанку

21 августа 2017, 19:45 Комментарии

Касымова - мастер спорта по рукопашному бою и армрестлингу, трехкратная чемпионка КР. Кроме того, она кандидат в мастера спорта по боксу и двукратная чемпионка страны.

- Бегимжан, поздравляем с победой! А вы знаете, что Юлдуз Маматкулову называют "королевой ринга"?

- Первый раз я увидела Юлдуз в 2012 году на международном турнире по боксу в Алматы. Она уже тогда была известным бойцом и любимицей болельщиков. А когда я узнала, что она будет моей соперницей на WEF Proffight, честно говоря, потеряла сон...

Этот поединок предложил мне тренер Эмиль Токтогонов. На подготовку оставалось всего две недели. На взвешивание перед боем я пришла на "шпильках." Многие люди сразу решили, что я проиграю, - потом они сами об этом говорили. Но я выиграла... Даже не думала, что такая свирепая.

- На видео можно заметить, как Юлдуз переживала после поединка...

- Да, она предложила бой-реванш. Думаю, если бы рефери меня не остановил, ей было бы очень плохо.

- Она ничего не сказала вам после боя?

- Нет. Я сама подошла и спросила, как она себя чувствует.

- Почему вы стали заниматься боксом и смешанными единоборствами?

- Когда я училась в школе, была полной, поэтому в 7-м классе записалась в фитнес-клуб. Через два года начала заниматься боксом, а в MMA попала только полтора года назад.

- Вы похудели?

- Не сильно, но вместо жира у меня теперь мускулы. Сейчас вешу 80 килограммов, перед боем сгоняю пять.

- Многие девушки, занимающиеся единоборствами, действительно выглядят очень... мужественно. Даже голос у них становится низким. Про вас этого не скажешь. Многие, наверное, даже не догадываются, что вы спортсменка?

- Есть определенные правила тренировок и применения препаратов, которые помогают нарастить мускулатуру. Но у некоторых девушек просто повышенный уровень тестостерона.

- Бои ведь опасны для здоровья. Ваши родители не против?

- Мама в молодости занималась легкой атлетикой, папа - боксом. Сейчас оба бегают на длинные дистанции. В секцию бокса меня и младшего брата записал, конечно, отец. Но я не думала, что стану профессиональной спортсменкой, а братишка очень скоро перестал заниматься.

- Спортсмены, которые приходят в ММА из бокса, часто демонстрируют интересные поединки. Вы ведь тоже в этом преуспели?

- Чаще всего бывшие боксеры заканчивают поединок за один-два раунда. Мне кажется, бойцам смешанных единоборств надо развивать боксерские навыки. Без хороших ударов нет интересных поединков. Но для того, чтобы не сплоховать в партере, следует научиться приемам борьбы.

- Вы дрались, когда учились в школе?

- Я спокойная девушка. Некоторые думают: если спортсменка - значит задира. Не могу назвать спортсменами тех, кто приходит в зал один-два раза и начинает вести себя вызывающе.

- А вас когда-нибудь просили отомстить за чужие обиды?

- Многие знакомые девушки звонят и просят о помощи. Но это еще ничего - бывает, что просят и парни! Конечно, отказываю. Кулаками можно работать только на ринге.

- О чем вы думаете, когда выходите на ринг?

- Волнение почему-то пропадает, я просто получаю удовольствие. Это место, где окупается мой труд. Только там можно показать, насколько я крутая.

- Как ведут себя парни, когда узнают, каким спортом вы занимаетесь?

- Они узнают об этом не сразу.... а потом исчезают (смеется). Но сейчас у меня есть человек, который мне нравится, и мы хорошо понимаем друг друга.

- Сколько времени вы тратите на тренировки?

- Утром и вечером тренируюсь около пяти часов. В одном клубе занимаюсь ММА, в другом - боксом.

- Тренировка в зале стоит дорого?

- Для спортсменов, защищающих честь страны, предусмотрены льготы. Мы в свою очередь рекламируем эти залы.

- Каковы ваши ближайшие планы?

- Через два месяца в Южной Корее будет проходить турнир ММА. Как и другие спортсмены, буду усиленно тренироваться, сгонять вес.

- Как долго планируете продолжать спортивную карьеру?

- Пока не знаю. Я должна учитывать и интересы других людей.

- Что вы выберете, когда придет время: семью или спорт?

- Думаю, любая девушка должна ставить семью на первое место. Кстати, мой парень с большой неохотой отпускает меня на турниры.

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