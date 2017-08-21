Если бы не судья, ей было бы плохо, — кыргызстанка нокаутировала казахстанку

21 августа 2017, 19:45 Комментарии
Касымова - мастер спорта по рукопашному бою и армрестлингу, трехкратная чемпионка КР. Кроме того, она кандидат в мастера спорта по боксу и двукратная чемпионка страны.
- Бегимжан, поздравляем с победой! А вы знаете, что Юлдуз Маматкулову называют "королевой ринга"?
- Первый раз я увидела Юлдуз в 2012 году на международном турнире по боксу в Алматы. Она уже тогда была известным бойцом и любимицей болельщиков. А когда я узнала, что она будет моей соперницей на WEF Proffight, честно говоря, потеряла сон...
Этот поединок предложил мне тренер Эмиль Токтогонов. На подготовку оставалось всего две недели. На взвешивание перед боем я пришла на "шпильках." Многие люди сразу решили, что я проиграю, - потом они сами об этом говорили. Но я выиграла... Даже не думала, что такая свирепая.
- На видео можно заметить, как Юлдуз переживала после поединка...
- Да, она предложила бой-реванш. Думаю, если бы рефери меня не остановил, ей было бы очень плохо.
- Она ничего не сказала вам после боя?
- Нет. Я сама подошла и спросила, как она себя чувствует.
- Почему вы стали заниматься боксом и смешанными единоборствами?
- Когда я училась в школе, была полной, поэтому в 7-м классе записалась в фитнес-клуб. Через два года начала заниматься боксом, а в MMA попала только полтора года назад.
- Вы похудели?
- Не сильно, но вместо жира у меня теперь мускулы. Сейчас вешу 80 килограммов, перед боем сгоняю пять.
- Многие девушки, занимающиеся единоборствами, действительно выглядят очень... мужественно. Даже голос у них становится низким. Про вас этого не скажешь. Многие, наверное, даже не догадываются, что вы спортсменка?
- Есть определенные правила тренировок и применения препаратов, которые помогают нарастить мускулатуру. Но у некоторых девушек просто повышенный уровень тестостерона.
- Бои ведь опасны для здоровья. Ваши родители не против?
- Мама в молодости занималась легкой атлетикой, папа - боксом. Сейчас оба бегают на длинные дистанции. В секцию бокса меня и младшего брата записал, конечно, отец. Но я не думала, что стану профессиональной спортсменкой, а братишка очень скоро перестал заниматься.
- Спортсмены, которые приходят в ММА из бокса, часто демонстрируют интересные поединки. Вы ведь тоже в этом преуспели?
- Чаще всего бывшие боксеры заканчивают поединок за один-два раунда. Мне кажется, бойцам смешанных единоборств надо развивать боксерские навыки. Без хороших ударов нет интересных поединков. Но для того, чтобы не сплоховать в партере, следует научиться приемам борьбы.
- Вы дрались, когда учились в школе?
- Я спокойная девушка. Некоторые думают: если спортсменка - значит задира. Не могу назвать спортсменами тех, кто приходит в зал один-два раза и начинает вести себя вызывающе.
- А вас когда-нибудь просили отомстить за чужие обиды?
- Многие знакомые девушки звонят и просят о помощи. Но это еще ничего - бывает, что просят и парни! Конечно, отказываю. Кулаками можно работать только на ринге.
- О чем вы думаете, когда выходите на ринг?
- Волнение почему-то пропадает, я просто получаю удовольствие. Это место, где окупается мой труд. Только там можно показать, насколько я крутая.
- Как ведут себя парни, когда узнают, каким спортом вы занимаетесь?
- Они узнают об этом не сразу.... а потом исчезают (смеется). Но сейчас у меня есть человек, который мне нравится, и мы хорошо понимаем друг друга.
- Сколько времени вы тратите на тренировки?
- Утром и вечером тренируюсь около пяти часов. В одном клубе занимаюсь ММА, в другом - боксом.
- Тренировка в зале стоит дорого?
- Для спортсменов, защищающих честь страны, предусмотрены льготы. Мы в свою очередь рекламируем эти залы.
- Каковы ваши ближайшие планы?
- Через два месяца в Южной Корее будет проходить турнир ММА. Как и другие спортсмены, буду усиленно тренироваться, сгонять вес.
- Как долго планируете продолжать спортивную карьеру?
- Пока не знаю. Я должна учитывать и интересы других людей.
- Что вы выберете, когда придет время: семью или спорт?
- Думаю, любая девушка должна ставить семью на первое место. Кстати, мой парень с большой неохотой отпускает меня на турниры.
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