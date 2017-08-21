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У нас сильный гражданский сектор с активной гражданской позицией - С.Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/buduchi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443856-ru.html

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С.Жээнбеков: После обеда я занесу президенту прошение об отставке с поста премьер-министра

21 августа 2017, 19:07       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. "В должности Премьер-министра я еще раз убедился, что у нас сильный гражданский сектор, открытое общество с активной гражданской позицией. Взаимодействие власти с гражданским сектором, со СМИ идет только на пользу общества, граждан. Мы всегда старались давать полную информацию о работе Правительства, и я чувствовал вашу постоянную поддержку", — сказал Сооронбай Жээнбеков на встрече с представителями средств массовой информации 21 августа.
Во время встречи С.Жээнбеков выразил благодарность журналистам за плодотворное сотрудничество и активную гражданскую позицию журналистского сообщества, которая помогала в работе.
Он сообщил, что ЦИК КР официально зарегистрировала его в качестве кандидата в Президенты КР, в связи с чем он принял решение подать в отставку.
"Я хотел лично вам самим сказать большое спасибо за совместную работу. Да, я не давал эксклюзивные интервью и не проводил большие пресс-конференции. Я считал правильным сначала поработать, достичь каких-то результатов и уже потом говорить о них. Вместе с тем, я всегда очень внимательно отслеживал то, о чем говорят и пишут журналисты. Многие мои решения опирались в значительной степени на ваши публикации и сюжеты", — отметил С.Жээнбеков.
Он ответил на ряд вопросов, в том числе на вопрос о том, почему он уходит с поста Премьер-министра страны.
"Я решил уйти с поста Премьер-министра, чтобы участвовать на равных условиях с другими кандидатами на пост Президента Кыргызской Республики. Закон позволяет мне исполнять обязанности премьер-министра и после выборов — до инаугурации президента. Многие мои соратники уговаривали не уходить в отставку, а уйти в отпуск, приостановив полномочия на время выборов. Я все это взвесил, обдумал и решил просить президента принять мою отставку. Президент поддерживает это решение. Во время выборов нужны полноценный премьер и полноценное правительство. И, во-вторых, я иду на выборы на тех же условиях, которые имеют другие кандидаты, и это самое главное. Думаю, это решение правильное", — сказал С.Жээнбеков.

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