ЦИК проверил подписные листы кандидата в президенты Б.Торобаева

21 августа 2017, 19:09 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. От уполномоченных представителей кандидата на должность Президента КР Бакыта Торобаева поступило 72 тыс 276 подписей избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 860 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 4 тыс 300 подписей.

На основании заключения Рабочей Группы проверки подписных листов, действительными определены 67 тыс 976 подписей.