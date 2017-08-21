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ЦИК проверил подписные листы кандидата в президенты Б.Торобаева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-prov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443855-ru.html

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21 августа 2017, 19:09       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. От уполномоченных представителей кандидата на должность Президента КР Бакыта Торобаева поступило 72 тыс 276 подписей избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов, выявлено недостоверных и недействительных 860 подписей, что в исчислении от общего количества принятых подписей составляет 4 тыс 300 подписей.
На основании заключения Рабочей Группы проверки подписных листов, действительными определены 67 тыс 976 подписей.

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