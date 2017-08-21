Жители Кыргызстана активно начали использовать WhatsАpp канал Центризбиркома

21 августа 2017, 19:12 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. С 16 августа 2017 года для постоянной связи с кыргызстанцами был открыт WhatsАpp канал Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

В течение 5 дней на номер +996 770 660 240 поступило более ста вопросов. Часто задаваемыми вопросами стали:

- возможности голосования не по месту регистрации;

- голосование за рубежом;

- уточнение персональных данных в списке избирателей;

Много вопросов поступает по деятельности Государственной регистрационной службы (ГРС), которые оперативно передаются в call-центр ГРС. Поступают также и вопросы, не связанные напрямую с деятельностью Центризбиркома, например, просят выделить земельный участок или поднять пенсию.

Напоминаем, что можно обращаться на WhatsАpp номер по вопросам, связанным с выборным процессом. Также работает общественная приемная по номеру 0 312 660 240.