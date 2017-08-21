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Жители Кыргызстана активно начали использовать WhatsАpp канал Центризбиркома

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443854-ru.html

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21 августа 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. С 16 августа 2017 года для постоянной связи с кыргызстанцами был открыт WhatsАpp канал Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
В течение 5 дней на номер +996 770 660 240 поступило более ста вопросов. Часто задаваемыми вопросами стали:
- возможности голосования не по месту регистрации;
- голосование за рубежом;
- уточнение персональных данных в списке избирателей;
Много вопросов поступает по деятельности Государственной регистрационной службы (ГРС), которые оперативно передаются в call-центр ГРС. Поступают также и вопросы, не связанные напрямую с деятельностью Центризбиркома, например, просят выделить земельный участок или поднять пенсию.
Напоминаем, что можно обращаться на WhatsАpp номер по вопросам, связанным с выборным процессом. Также работает общественная приемная по номеру 0 312 660 240.

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