Водитель мерседеса столкнул в кювет машину женщины с 4-х летним ребенком

21 августа 2017, 19:04 Комментарии

Сегодня, 21 августа, около 01:00 примерно на 30 км объездной автодороги между Кантом и Красной речкой произошло ДТП. Водитель автомашины марки "Мерседес" предположительно белого или серебристого цвета столкнул другой автомобиль в кювет.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook, сообщила пользователь Светлана Малецкая. Девушка отметила, что виновник аварии скорее всего был в нетрезвом состоянии.

Машину, в которой находилась молодая женщина с четырехлетним ребенком, выбросило в кювет. Виновник скрылся с места происшествия. Отмечается, что водитель Мерседеса выехал на большой скорости из поворота на обочину. Затем не сумев справиться с управлением, он дважды ударил автомобиль девушки.

"Я выруливала после первого удара. Я оказалась на щебенке, у меня ребенок сзади спал. Я выруливала лишь бы машина никуда не улетела. Я пыталась остаться на дороге, но меня вторым ударом он уже выкинул с дороги. Он ехал на очень большой скорости, попал на щебенку и его начало заносить. Я надеюсь, что виновника найдут и накажут. Может кто-то его видел, может камеры снимали. У него правая часть должна быть побита. Еще на нем должна быть моя краска.", - сообщила "ВБ" Светлана Малецкая.