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Апрелевцы: Нападки на Сапара Исакова - атака на команду президента

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365133_ap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443852-ru.html

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21 августа 2017, 19:05       Комментарии

Открытое письмо людям, которые себя называют героями 7 апреля:
"Мы, члены общественных организаций "Айколь Ала-Тоо" и "Апрель байрагы" и другие общественные организации, категорически не согласны с той группой участников апрельских событий, которые недавно распространили в СМИ свое письмо с нападками на Сапара Исакова.
Среди них есть кандидат в президенты КР С.Абдрахманов, а также действующие сотрудники штабов нескольких оппозиционных кандидатов. Понятно, что их действия являются не выражением их гражданской позиции. Они просто хотят поддержать своих кандидатов, ослабив кандидата от СДПК и организовав атаку на президента Алмазбека Атамбаева и его команду.
Их слова о том, что Сапар Исаков якобы является членом команды Бакиевых, являются наглой ложью. Он еще до апрельской революции являлся другом и сторонником Медета Садыркулова и Алмазбека Атамбаева. То, что он в качестве технического работника несколько месяцев был в штате ЦАРИИ, ни о чем не говорит. Ни в каких грязных делах прошлого режима он не участвовал, никто и никогда его в этом не обвинял. А вот после революции 7 апреля он, не жалея времени и сил, работал на благо народа в одной команде с Алмазбеком Атамбаевым (который его назвал своей "правой рукой" во ввнешнеполитических вопросах).
Тех "псевдогероев", которые подписали письмо против него, не волнует, например, что на выборы президента КР идет, например, бывший секретарь Совета безопасности при Бакиеве Адахан Мадумаров. Более того, некоторые из них считают для себя возможным работать в его штабе. Как это согласуется с их "революционной идеологией"?
Мы рассматриваем их демагогию как попытку политической атаки на команду президента Алмазбека Атамбаева. Это ни в коей мере не отражает позиции большинства участников апрельских событий. Сапар Джумакадырович Исаков проявил себя как трудолюбивый, умный и честный руководитель. Мы желаем ему успеха на любом посту, куда его направят президент и парламент".

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