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Кыргызстанец подозревается в попытке изнасилования девушки в Зеленограде

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443851-ru.html

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21 августа 2017, 18:46       Комментарии

Московские следователи выясняют обстоятельства нападения на девушку в Зеленограде, произошедшего ночью 20 августа, пишут российские СМИ.
По их данным, между 4-м и 12-м микрорайонами Зеленограда неизвестный попытался изнасиловать 21-летнюю жительницу округа.
Обратившаяся в полицию наутро девушка рассказала, что мужчина схватил ее за горло и потащил в кусты, чтобы изнасиловать. Совершить злодеяние ему помешали прохожие, которые прибежали на крики девушки. Пользуясь темнотой, насильнику удалось скрыться, однако позже он был задержан стражами порядка, получившими его приметы.
По данным Агентства, подозреваемым оказался 23-летний уроженец Кыргызстана, который признал свою вину. По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.

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