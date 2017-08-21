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Минобороны Узбекистана и Казахстана подписали план военного сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minoboron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443849-ru.html

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В Бишкеке обсудили вопросы укрепления сотрудничества между городами КР и КНР

21 августа 2017, 18:03       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Министерства обороны Узбекистана и Казахстана заключили план военного сотрудничества, сообщил агентству Trend источник в правительственных кругах республики.
Документ подписали накануне министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев и его казахстанский коллега Сакен Жасузаков, прибывший в Ташкент с официальным визитом.
По словам собеседника агентства, главы оборонных ведомств обсудили перспективные направления сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.
Министры по итогам двусторонней встречи подписали план военного сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.
Как сообщалось, министра обороны Казахстана принял президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.
Глава Узбекистана выразил удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран и высказал необходимость укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона.

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