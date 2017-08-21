День 21 Августа: Ушел на выборы

21 августа 2017, 18:31 Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана сегодня чуть не снялась с чемпионата мира по кокпару (казахской версии кок-бору), который стартовал 21 августа в Астане (Казахстан).

Развивать игру мешает соперничество в регионе за право быть сильнейшей между командами Кыргызстана и Казахстана. Это хорошо видно из истории становления спорта - в 2002 году в Бишкеке создавали Международную федерацию кок-бору, где были заложены правила игры. В 2013 году в Астане прошел чемпионат Азии по кок-бору, где одержала победу сборная Казахстана. Тогда чемпионат прошел по измененным правилам, а сборную Кыргызстана пригласили в последнюю минуту.

Первые Всемирные игры кочевников, которые проходили в Кыргызстане, Казахстан проигнорировал, но приехал на Вторые Всемирные игры и проиграл с разгромным счетом 3-15.

Теперь впервые начался Чемпионат мира, который организовывает казахская Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов. На чемпионат сборную Кыргызстана опять пригласили в последний момент, но с одним условием - лидер сборной Манас Ниязов должен будет отказаться от участия.

В этом виде спорта конфликт из-за соперничества длится долго, но придумывать по ходу соревнований ради победы новые правила - это уже стало традицией со стороны Казахстана. Именно так обстоят дела с подковами задних ног лошадей (на задних нельзя, а на передних, оказывается, можно). Утром сообщили, что сборная Кыргызстана сегодня отказалась участвовать в игре против Монголии из-за новых правил, введенных в последний момент. Однако, как стало известно позже, в итоге Кыргызстану разрешили играть с Монголией - с подковами. Измотать и вывести из психологического равновесия главного противника - тоже важно для организаторов чемпионата мира в Астане.

Для Кыргызстана игра имеет и политическую подоплеку. Традиционно в популярном виде спорта проигрыш будет иметь негативные имиджевые последствия, а выигрыш - мощным стимулом для роста национального самоуважения. Сейчас, кстати, президентом федерации кок-бору стал бывший советник президента Икрам Илмиянов.

Во всем этом противостоянии ясно одно - попытки определить лидера неспортивными действиями никак не идет на пользу развитию игры. Особенного для международного продвижения игры...

Сегодня состоялась долгожданная, поэтому слегка рутинная, отставка премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об отставке правительства после регистрации кандидата в президенты Жээнбекова еще месяц назад, 24 июля говорил президент Атамбаев.

В 11 часов журналистов собрали в здании ЦИК, где Жээнбеков получал "корочку" кандидата в президенты. Там он заявил о предстоящей отставке. На 12.00 было запланировано заседание правительства по теме "образование" и "разное". Прибывающие в Дом правительства члены правительства тоже вели себя "по-разному", но озабоченные лица преобладали. Судьба членов правительства, скорее всего, решалась не в Доме правительства и над министрами, председателями и директорами опять нависла эта "проклятая неопределенность".

В итоге на заседании премьер-министр ограничился заявлением о своей отставке и перечислил успехи уходящего правительства.

Причина отставки альтруистическая - дать всем кандидатам равные возможности. Формально, Жээнбеков мог ограничиться временным сложением полномочий, как это сделал в 2011 году премьер-министр Атамбаев.

Но 31 августа на праздновании Дня независимости на сцене должен стоять новый премьер-министр с севера страны. Новый премьер-министр с омоложенной командой должен олицетворять собой новое поколение управленцев, долгожданные реформы, программа которого должна затмить программы конкурентов.

После заседания правительства Жээнбеков в неформальной обстановке на чашкой чая встретился с журналистами и ответил на их вопросы. В этот самый момент грань между все еще премьер-министром и кандидатом в президенты стерлась и определить ее было трудно. Поэтому, Жээнбеков не стал говорить о личных качествах из-за возможной агитации, но легко произнес фразу "не привык отдыхать".