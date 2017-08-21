Подковы из алюминия — на каких условиях кыргызстанцы играют в ЧМ по кокпару

21 августа 2017, 18:19 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Выяснилось, что подковы лошадей сборной Кыргызстана по кок-бору безопасны, передает Sputnik Казахстан слова председателя мандатной комиссии Чемпионата мира по кокпару Нуркена Байбуриева.

Организаторы турнира потребовали от кыргызстанцев снять подковы с задних копыт лошадей, утверждая, что это предусмотрено правилами кокпара. Спортсмены из КР заявили, что такого пункта в правилах не было, а животные могут травмироваться на поле из песка и глины, и отказались выходить на игру против сборной Монголии в понедельник. Позже стороны договорились, и сборную КР допустили к матчу.

Как заявил Байбуриев, судейская коллегия решила, что команда из Кыргызстана все же будет играть.

"Есть некоторые нюансы, но достигнуто обоюдное согласие. Команда из Кыргызстана будет играть на подкованных лошадях. Мы сначала не проверяли сами подковы. При объяснении регламента кыргызская сторона отказалась их снимать. Позже выяснилось, что подковы сделаны из алюминия и безопасны для скакунов, поэтому команда допущена к игре без поражения", - сообщил он.

Старший тренер национальной сборной Казахстана Канагат Суйебаев тоже отметил, что наличие подков запрещено правилами чемпионата, так как это может навредить наездникам.

"Лошадь - животное непредсказуемое. Участники чемпионата в письменном виде заявили: они против того, чтобы лошади кыргызстанской команды выходили на поле с подковами. Все-таки это первый турнир... Судьи дали согласие на то, чтобы Кыргызстан принимал участие в играх, но при условии, что с лошадей снимут подковы, - кроме тех, у которых есть ранки", - сказал Суйебаев.

Таким образом, по его словам, подкованными на поле выйдут четыре лошади.

В Астане стартовал первый Чемпионат мира по кокпару. В состязаниях принимают участие более 300 спортсменов из 12 стран. Команда из КР вступит в борьбу после официальной церемонии открытия турнира 21 августа. Первыми соперниками кыргызстанцев станут участники из Монголии.

По словам Байбуриева, команда из Кыргызстана - главный соперник казахстанцев. Также он отметил хорошую игру спортсменов из Узбекистана и подчеркнул, что в этом году во многом преуспели американцы.

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