Сооронбай Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

21 августа 2017, 18:14 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 августа, на встрече с членами правительства объявил о своей отставке в связи с регистрацией в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата на должность президента.

В своем выступлении, Сооронбай Жээнбеков остановился на основных достижениях правительства за время своего премьерства.

В частности, он отметил, что достигнуты хорошие макроэкономические показатели.

"В 2016 году, когда мы приступили к работе экономика, снижена до 4,9%, по итогам первого полугодия 2017 года темпы роста экономики составляют 6,9 процентов, а рост экспорта возрос на 30%", — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что уделено большое внимание строительству социальных объектов. Так, в 2016 году построено 115 школ, детских садов, больниц и культурных объектов. До конца 2017 года будет сдано 105 социальных объектов. В 98 школах проведен капитальный ремонт, до конца года еще в 35 объектах пройдут ремонтные работы.

Он также остановился на проделанной работе по развитию регионов. В рамках которого принята концепция развития регионов и программа по разработке генеральных планов населенных пунктов.

"До 2025-года по республике будет разработан 1812 генеральных планов населенных пунктов. По обеспечению населенных пунктов водой в 657 селах, 22 городах и 26 районах будет проведены трубопроводы. Также в рамках поддержки сельского хозяйства по программе "Финансирование сельского хозяйства-5" будет выделено до 7 млрд сомов", – сообщил Сооронбай Жээнбеков.

В рамках интеграционных процессов в ЕврАзЭС полностью модернизированы КПП посты Токмок, Кең-Булуң, Ак-Тилек и Чалдовар.

"Для поддержки бизнеса мы создали "Гарантийный фонд" в рамках этого средние и малые предприятия получили кредиты больше 520 млн сомов. Посредством Кыргызско-Российского фонда развития профинансировано 758 проектов на сумму около $250 млн", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Также проводятся капитальные ремонтные работы стратегических и внутренних дорог в ряде городов и районных центров. Для выполнения этих работ из бюджета выделено 730 млн сомов.

Он сообщил, что сегодня подписал документы, по повышению пенсий с 1 октября 2017 года на 15%, средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5517 сомов.