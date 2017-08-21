В каких районах Бишкека и Чуйской области 22 августа отключат электричество

21 августа 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 22 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

— улицы Кольбаева, Лермонтова, Новосельская, Широкая, Керамическая, 7-й микрорайон (№№ 3-8).

С 9:00 до 17:00:

— жилмассивы "Кырман", "Ынтымак", "Арча-Бешик" (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кривоносова, Масалиева, Ак-Туз, Токтосуна, Кен-Кол), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей), улицы Белгородская,42, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса, Баялинова.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

— жилмассивы "МТФ-2", "Тендик", села Лесхоз, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Березовая, район Малой ГЭС и новостройки), Арашан, Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Кочоко, Адамкул, Озгоруш, Токтогул, район новостройки), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик), Кок-Жар (улицы Сейтек, Майрам, Шабдан баатыра, Карагул Акмат);

села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Спортивная, Высоцкого), Арал (улица Картанбаева), Тош-Булак (улица Советская), Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая);.

С 9:00 до 20:00:

— село Ак-Суу (улицы Дружбы, Спрортивная, Полевая).

С 8:30 до 12:00:

– город Кара-Балта ("Квартал ковровщиков", 11, 12).

С 8:30 до 17:00:

— село Орто-Суу.

С 8:00 до 17:00:

— села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.