Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 21 Августа: Ушел на выборыДень 21 Августа: Ушел на выборыГлава спортивного Комитета РК назвал фаворитов на ЧМ по кокпаруГлава спортивного Комитета РК назвал фаворитов на ЧМ по кокпару

В каких районах Бишкека и Чуйской области 22 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443844-ru.html

Похожие новости

Бишкекчанка нашла возле БЧК ящик с патронами от автомата Калашникова

Видео новости за 21 августа 2017 года

День 21 Августа: Ушел на выборы

Доброта бишкекчан провоцирует смерть бездомных животных — эксперт

В Бишкеке демонтированы самовольно установленные объекты

21 августа 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 22 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 19:00:
— улицы Кольбаева, Лермонтова, Новосельская, Широкая, Керамическая, 7-й микрорайон (№№ 3-8).
С 9:00 до 17:00:
— жилмассивы "Кырман", "Ынтымак", "Арча-Бешик" (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кривоносова, Масалиева, Ак-Туз, Токтосуна, Кен-Кол), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей), улицы Белгородская,42, Профессора Зимы, Куренкеева, Манаса, Баялинова.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
— жилмассивы "МТФ-2", "Тендик", села Лесхоз, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Березовая, район Малой ГЭС и новостройки), Арашан, Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Кочоко, Адамкул, Озгоруш, Токтогул, район новостройки), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик), Кок-Жар (улицы Сейтек, Майрам, Шабдан баатыра, Карагул Акмат);
села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская), Манас (улицы Спортивная, Высоцкого), Арал (улица Картанбаева), Тош-Булак (улица Советская), Кашка-Баш (улицы Виноградная, Исманова, Новостройка), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова, Проектируемая);.
С 9:00 до 20:00:
— село Ак-Суу (улицы Дружбы, Спрортивная, Полевая).
С 8:30 до 12:00:
– город Кара-Балта ("Квартал ковровщиков", 11, 12).
С 8:30 до 17:00:
— село Орто-Суу.
С 8:00 до 17:00:
— села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум