5 "серебра" и одно "золото" завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на Кубке Азии в Ташкенте

21 августа 2017, 18:06 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Пять серебряных и одну золотую медали завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на открытом Кубке Азии в Ташкенте. Об этом сообщил в федерации таэквон-до ИТФ КР.

19-20 августа 2017 года в городе Ташкент (Узбекистан) прошел Кубок Азии по таэквон-до ИТФ. Приняли участие 250 спортсменов из 6 стран: Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Казахстан, Россия, Непал.

Кыргызстан представляли 13 спортсменов под руководством Президента федерации таэквон-до ИТФ КР - Нурисы Мамбеталиевой. По итогам турнира Кыргызстан занял третье общекомандное место.

Призеры:

- Тажиева Амалия 3 место по программе тули в категории 13-14 лет по цветным поясам;

- Махмутова Перизат 3 место по программе тули в категории до 12 лет по цветным поясам;

- Токтосунова Мирайым 3 место по программе в категории до 12 лет по цветным поясам;

- Амантурова Земфира 1 место в категории 62 кг 18+лет;

- Сайдинбекова Айдана 3 место в категории 56 кг 18+ лет;

- Талантбек уулу Самат 3 место в категории 68 кг 15-16 лет.