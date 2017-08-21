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5 "серебра" и одно "золото" завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на Кубке Азии в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/5-serebra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443843-ru.html

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21 августа 2017, 18:06       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Пять серебряных и одну золотую медали завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на открытом Кубке Азии в Ташкенте. Об этом сообщил в федерации таэквон-до ИТФ КР.
19-20 августа 2017 года в городе Ташкент (Узбекистан) прошел Кубок Азии по таэквон-до ИТФ. Приняли участие 250 спортсменов из 6 стран: Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Казахстан, Россия, Непал.
Кыргызстан представляли 13 спортсменов под руководством Президента федерации таэквон-до ИТФ КР - Нурисы Мамбеталиевой. По итогам турнира Кыргызстан занял третье общекомандное место.
Призеры:
- Тажиева Амалия 3 место по программе тули в категории 13-14 лет по цветным поясам;
- Махмутова Перизат 3 место по программе тули в категории до 12 лет по цветным поясам;
- Токтосунова Мирайым 3 место по программе в категории до 12 лет по цветным поясам;
- Амантурова Земфира 1 место в категории 62 кг 18+лет;
- Сайдинбекова Айдана 3 место в категории 56 кг 18+ лет;
- Талантбек уулу Самат 3 место в категории 68 кг 15-16 лет.

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