"Опель" или "Равон"? На таджикский рынок заходит Узбекистан...

21 августа 2017, 18:07 Комментарии

В Таджикистане с начала текущего года ставка таможенных пошлин на ввоз в страну новых автомобилей снижена на целых 50%. Как отразилось нововведение на состояние авторынка в республике – в материале "АП".

Новые авто & Авто с пробегом. Кто кого?

Таджикистан и, особенно, его столицу – Душанбе с начала двухтысячных буквально заполонили автомобили, большинство которых с годом выпуска свыше 10 лет.

- Основная доля ввозимых не новых автомобилей – это просто хлам, который подвергается косметическому ремонту где-то в Прибалтике, а затем перегоняется в Таджикистан, - утверждает житель Душанбе Нурулло Баротов, занимавшийся до недавнего времени перегонкой автомобилей. – Наши покупатели особо не требовательны, они не проверяют машину тщательно, ограничившись внешним осмотром и пробной ездой. Если при этом не находят серьезных дефектов, покупают. Главный принцип покупателей – чтобы цена была невысокой, а машина - не капризной.

За 4 тысячи сомони можно купить старенький "Жигуленок". Зато не пешком

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Однако, по словам Баротова, постепенно люди начали понимать, что автомобили б/у, купленные недорого, позже потребуют больших расходов на ремонт.

Не только автолюбители, но и государство заинтересовано в том, чтобы по дорогам республики колесили новые авто. Именно с этой целью в марте текущего года парламент поддержал поправки в Закон "О госбюджете на 2017 год", касающиеся таможенных пошлин на ввоз в республику из-за рубежа новых иномарок. Согласно им, с начала текущего года ставка таможенных пошлин на ввоз в страну новых автомобилей снижена на целых 50%.

Новыми автомобилями считаются машины, которые были выпущены с конвейера не более одного года назад и чей пробег не превышает 10 тысяч километров. Новшество касается всех новых автомобилей грузового, пассажирского, легкового и специального классов.

Как заявили в Минтрансе страны, снижение ставок таможенных пошлин на ввоз в Таджикистан новых автомобилей послужит не только безопасности дорожного движения и поддержке жителей в покупке новых автомобилей, но и развитию инфраструктуры туризма, охраны окружающей среды.

На улице Кахорова в Душанбе открыт автосалон "Равон", где продают узбекские машины.

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Цены на "Мошинбозоре" (в поселке Алабайтал, что в 12 км от Душанбе) сравнительно недорогие. Например, за мощный американский спортивный Шевроле Камаро, 2009 года выпуска, в хорошем состоянии просят 15 тысяч долларов. Много немецких автомобилей Мерседес С класса. Цена подобного авто, 2000 года выпуска - 5-6 тысяч долларов. Большое место на рынке занимают популярные в народе "Опели". Авто этого производителя можно найти от 2 до 4 тысяч долларов.

За заметно поколесивший ВАЗ–2115 просят 10 тысяч сомони. Ждет своего покупателя старенький "Жигуленок" 03-й модели за 4 тысячи сомони. "Зато не пешком", - не без ноток гордости в голосе заявляет его хозяин.

Выбор остается за покупателем, но как говорится в известной рекламе: "Мошини нав - навай!".

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Покорит ли "Равон" авторынок страны?

Восстановление социально-экономических связей с Узбекистаном открыли новые возможности для взаимного сотрудничества. Так, в апреле в Душанбе прошла выставка-ярмарка промышленных товаров Узбекистана, где свою продукцию - более 200 наименований – представила и компания "UzAutoSanoat".

Большой интерес у таджикистанцев вызвали автомобили под брендом "Ravon". И вот, сразу после окончания выставки и заключения договоров, на улице Каххорова в Душанбе был открыт автосалон "Равон", где уже продают узбекские машины.

- Мы предлагаем жителям страны легковые автомобили "Равон" таких марок, как R2, R4, Gentra, Nexia R3, Damas, а также мини-грузовик Labo, – сообщил "АП" директор автосалона Фаррух Замонов. – Здесь же, на базе автосалона размещены автосервис и склад запчастей.

По словам Замонова, несмотря на короткий срок деятельности, автосалон "Равон" успел добиться ощутимых успехов на таджикском авторынке.

Автомобили "Равон" уже колесят по улицам Душанбе

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- Снижение ставок таможенных пошлин на ввоз новых авто дает нам хорошие шансы ввозить в республику автомобили марки "Равон" прямо с завода-производителя за короткий срок. По заказу покупателя автомобиль будет доставлен в Душанбе за период от 2 до 10 дней. В этом плане у нас большой плюс по сравнению с другими производителями. Кроме того, автолюбителей Таджикистана привлекают наши сравнительно доступные цены и качество автомобилей "Равон", отвечающие новым стандартам безопасности ISO и другим требованиям мирового автопроизводства.

За этот период, по словам директора автосалона, в Душанбе было доставлено 40 автомобилей, более 30 из которых уже продано.

- Наши покупатели – не только рядовые жители, но и госучреждения, компании. Цены на наши машины колеблются от 6 тыс. 700 долларов до 12 тыс. 600. Конечно, выбор остается за покупателем, но, как говорится в известной рекламе: "Мошини нав - навай!"

Источник: Азия плюс