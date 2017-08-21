Строительство автодороги Суусамыр—Талас—Тараз идет к завершению — Минтранс

21 августа 2017, 18:10 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. В Таласской области идет укладка второго слоя асфальта на автодороге Суусамыр—Талас—Тараз, по плану срок завершения работы – август 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Отмечается, что укладка второго слоя асфальта проводится на 75 и 105 км автодороги Суусамыр—Талас—Тараз. Строительством занимается компания "Чакыр Япы Санайиве Тижарет".

Проект "Реконструкция автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, Фаза III, км 75-105" финансируется со стороны ИБР (10 млн долларов) и СФР (10 млн долларов). Доля софинансирования правительства КР – 2,08 млн долларов США.

Общая стоимость проекта - 22,08 млн долларов США. Осуществляет технический надзор Консультационная компания "Спектрум" (Ливан). Подрядчики - турецкая компания "Чакыр Япы Санайиве Тижарет" (сумма контракта - 17,5 млн долларов США).

Общее выполнение с начала строительных работ составило около 12,3 млн долларов США или около 70 % от контрактной стоимости, в том числе выполнены следующие виды работ: в частности, завершены земляные работы в объеме 197,5 тыс кубометров; завершено 30 км нижнего слоя и 11 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; завершено строительство 58 водопропускных труб, завершено строительство 6 мостов; завершено строительство 43 водопропускных труб на съездах; ведутся работы по установке 10 водопропускных труб; завершено устройство бордюров на 11,5 км внутри г.Талас.