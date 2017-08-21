В Казахстане планируют отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

21 августа 2017, 18:17 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Казахстан планирует изменить соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

Как сообщает агентство "Казинформ", К.Бозумбаев заявил: "У нас есть с Российской Федерацией соглашение о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты. Это связано было с тем, что мы беспошлинно привозили, привозим и до сегодняшнего дня потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, что если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим, и будем с января инициировать отмену этого соглашения. Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо и его будет с избытком по 1,5-2 млн. по каждому виду топлива. И мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт нефтепродукты, чтобы возвращать те займы, взятые на эту дорогостоящую модернизацию".

Кроме того Канат Бозумбаев сказал, что Казахстан может внести изменения в соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов. "Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов"..

Казахстанский министр также добавил, что самым главным рынком для Казахстана является Средняя Азия и Афганистан.