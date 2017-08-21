Энергетические рынки стран ЕАЭС: курс на интеграцию

21 августа 2017, 18:19 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. 25 августа 2017 года в рамках второго дня работы ежегодного выставочного Форума "Евразийская неделя" состоится стратегическая сессия "Потенциал общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС. Энергомосты в третьи страны", участники которой обсудят приоритеты и принципы эффективного взаимодействия на пространстве ЕАЭС и третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба Форума "Евразийская неделя".

Целью круглого стола является выработка стратегии по содействию интеграционным процессам в топливно-энергетической сфере, усиление роли бизнес-сообщества в процессе формирования общих рынков энергоресурсов, направленных на стабильное развитие экономик стран ЕАЭС, обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сферах электроэнергетики, транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов.

К участию в работе круглого стола в качестве спикеров приглашены Директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Леонид Шенец, Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Роман Бердников, Генеральный директор ЗАО "Расчетный центр" Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Мкртич Джалалян, Начальник главного производственно-технического Управления Министерства энергетики Республики Беларусь Дмитрий Дерягин, Вице-министр энергетики Республики Казахстан Бакытжан Джаксалиев, Заместитель Председателя Правления АО "КОРЭМ" Ержан Мадиев, Заместитель Председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбек Рыскулов, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Андрей Максимов, Директор по региональной политике АО "СПбМТСБ" Всеволод Соколов.

Формирование общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС создаст кумулятивный эффект и позволит расширить сотрудничество стран в смежных сферах. Круглый стол "Потенциал общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС. Энергомосты в третьи страны" призваны способствовать ускорению перехода к интегрированному рынку энергетических ресурсов, создание которого является одним из приоритетов для стран-участниц.

В числе программы запланированы мероприятия: экспортные возможности общего рынка электроэнергетики; онлайн-площадки для торговли электроэнергией в ЕАЭС; развитие межгосударственных электрических сетей; доступные технологии и инновационные решения в области энергобезопасности, энергоэффективности и энергосбережения; развитие общего рынка возобновляемой энергетики, потенциал и инвестиции.

Форум "Евразийская неделя" будет работать 24-26 августа 2017 года в рамках Всемирной выставки Астана ЭКСПО-2017 и соберет на своих мероприятиях более 2000 участников из 42 стран, в числе которых Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Молдавия, Сербия, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Корея, а также страны Евросоюза и ЕАЭС.