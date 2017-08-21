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Глава спортивного Комитета РК назвал фаворитов на ЧМ по кокпару

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-spo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443837-ru.html

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21 августа 2017, 18:23       Комментарии

Бишкек, 21.08.17. /Кабар/. В столице Казахстана Астане открылся Чемпионат мира по Кокпару (Кыргызский вариант кок бору - прим. ИА "Кабар") матчем между Казахстаном и Афганистаном. Счет в игре 9-2 в пользу казахстанцев, сообащет агентство "Казинформ". В следующей игре сборная Турции взяла верх над командой США со счетом - 7:1. Команда Таджикистана победила сборную Узбекистана со счетом 3:0.
Матч между сборными Китая и Азербайджана был отменен ввиду неявки на игру последних. В итоге Азербайджану засчитано техническое поражение со счетом 2:0.
Выступая на торжественной церемонии открытия турнира, Председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Ельсияр Канагатов выразил свое мнение по поводу фаворитов соревнований. "Чемпионат мира по кокпару должен дать хороший толчок развитию как национальных видов спорта, так и казахстанскому спорту в целом. Что касается фаворитов - Кыргызстан, Казахстан, очень неплохая команда у Монголии. США будут впервые участвовать в турнире. Так что, увидим", - сказал Ельсияр Канагатов.
В чемпионате было запланировано участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран, однако сборная Азербайджана не приехала на турнир. По итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

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