Саперы Казахстана и Кыргызстана разминируют местность в казахстанском Минбулаке

21 августа 2017, 18:30 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Впервые на территории СНГ в Жамбылской области проходят совместные учения "Саперлер достығы-2017", сообащет "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Регионального командования "Юг".

"Сегодня на полигоне Матыбулак 40-й военной базы "Отар" начались совместные учения инженерных подразделений Вооруженных сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики "Саперлер достығы-2017", - рассказала "Казинформ" руководитель пресс-службы РгК "Юг" майор Дина Мухаринова. - От Казахстана задействованы воинские части регионального командования "Юг". Это подразделения инженерно-саперного батальона войсковой части 75263 и инженерная рота штабного батальона войсковой части 21450. Со стороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики в учении задействован инженерно-саперный взвод".

Цель учений - обмен опытом и укрепление боевого содружества между инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил двух стран, повышение уровня боевой подготовки, а также организация совместных действий инженерных подразделений при выполнении гуманитарных задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов.

"В ходе учений подразделения инженерных войск отработают задачи по своевременной и полной очистке участка местности от мин для дальнейших действий войск, а также по обезвреживанию различных взрывоопасных устройств на объектах", - проинформировал начальник инженерных войск регионального командования "Юг" полковник Мурат Джусупов. В рамках учений подразделения двух стран проведут тренировки по разминированию территорий и разминированию зданий в населенных пунктах, отработают действия по установке противотанкового минного поля, по проделыванию проходов в противопехотном минном поле зарядом ЗРП, а также проведут разведку участка дороги миноискателями вручную.

Продлятся учения "Саперлер достығы-2017" до 25 августа, уточнили в РгК "Юг".