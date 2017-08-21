Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 21 Августа: Ушел на выборыДень 21 Августа: Ушел на выборыГлава спортивного Комитета РК назвал фаворитов на ЧМ по кокпаруГлава спортивного Комитета РК назвал фаворитов на ЧМ по кокпару

Саперы Казахстана и Кыргызстана разминируют местность в казахстанском Минбулаке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sapery-ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443836-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец подозревается в попытке изнасилования девушки в Зеленограде

Подковы из алюминия — на каких условиях кыргызстанцы играют в ЧМ по кокпару

В Казахстане планируют отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

5 "серебра" и одно "золото" завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на Кубке Азии в Ташкенте

Минобороны Узбекистана и Казахстана подписали план военного сотрудничества

21 августа 2017, 18:30       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Впервые на территории СНГ в Жамбылской области проходят совместные учения "Саперлер достығы-2017", сообащет "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Регионального командования "Юг".
"Сегодня на полигоне Матыбулак 40-й военной базы "Отар" начались совместные учения инженерных подразделений Вооруженных сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики "Саперлер достығы-2017", - рассказала "Казинформ" руководитель пресс-службы РгК "Юг" майор Дина Мухаринова. - От Казахстана задействованы воинские части регионального командования "Юг". Это подразделения инженерно-саперного батальона войсковой части 75263 и инженерная рота штабного батальона войсковой части 21450. Со стороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики в учении задействован инженерно-саперный взвод".
Цель учений - обмен опытом и укрепление боевого содружества между инженерно-саперными подразделениями вооруженных сил двух стран, повышение уровня боевой подготовки, а также организация совместных действий инженерных подразделений при выполнении гуманитарных задач по разминированию участков местности от взрывоопасных предметов.
"В ходе учений подразделения инженерных войск отработают задачи по своевременной и полной очистке участка местности от мин для дальнейших действий войск, а также по обезвреживанию различных взрывоопасных устройств на объектах", - проинформировал начальник инженерных войск регионального командования "Юг" полковник Мурат Джусупов. В рамках учений подразделения двух стран проведут тренировки по разминированию территорий и разминированию зданий в населенных пунктах, отработают действия по установке противотанкового минного поля, по проделыванию проходов в противопехотном минном поле зарядом ЗРП, а также проведут разведку участка дороги миноискателями вручную.
Продлятся учения "Саперлер достығы-2017" до 25 августа, уточнили в РгК "Юг".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум