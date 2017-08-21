Доброта бишкекчан провоцирует смерть бездомных животных — эксперт

21 августа 2017, 18:11 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Отстрел бродячих собак в Бишкеке напрямую связан с добротой местных жителей, сообщила в ходе видеомоста соучредитель общественного фонда "Право на жизнь бездомным животным" Алла Кобцова.

Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Кобцовой, горожане чаще всего вызывают сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" для отстрела животных, когда замечают рядом со своими домами стаи бродячих псов.

"Своры всегда существуют там, где есть кормилец. Условно говоря, это добрая женщина, которая прикармливает собак, и она же в итоге провоцирует отстрел. Не было бы этой женщины - не было бы стаи, не было бы отстрела", - считает Кобцова.

Видеомост объединил площадки в Астане, Бишкеке, Киеве и Минске.

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