Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

5 "серебра" и одно "золото" завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на Кубке Азии в Ташкенте5 "серебра" и одно "золото" завоевали кыргызстанцы по таэквон-до ITF на Кубке Азии в ТашкентеВ аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн в багажеВ аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн в багаже

Члены ОО "Айколь Ала-Тоо" направили открытое письмо людям, которые называют себя героями 7 апреля

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chleny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443833-ru.html

Похожие новости

В Казахстане планируют отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

ДТП на объездной: Машину, в которой находилась женщина с ребенком, выбросило в кювет

С.Исаков ни в каких играх не участвовал - открытое письмо

Катар вручил ИКАО письмо о нарушениях стран-участниц блокады через свои телеканалы

В отношении милиционера, по вине которого погибли двое, возбуждено уголовное дело

21 августа 2017, 18:03       Комментарии

Члены ОО "Айколь Ала-Тоо" и "Апрель байрагы" направили открытое письмо людям, которые называют себя героями 7 апреля
Ниже приведен полный текст обращения.
Мы, члены общественных организаций "Айколь Ала-Тоо" и "Апрель байрагы", категорически не согласны с той группой участников апрельских событий, которые недавно распространили в СМИ свое письмо с нападками на Сапара Исакова.
Среди них есть кандидат в президенты КР С.Абдрахманов, а также действующие сотрудники штабов нескольких оппозиционных кандидатов. Понятно, что их действия являются не выражением их гражданской позиции. Они просто хотят поддержать своих кандидатов, ослабив кандидата от СДПК и организовав атаку на президента Алмазбека Атамбаева и его команду.
Их слова о том, что Сапар Исаков якобы является членом команды Бакиевых, являются наглой ложью. Он еще до апрельской революции являлся другом и сторонником Медета Садыркулова и Алмазбека Атамбаева. То, что он в качестве технического работника несколько месяцев был в штате ЦАРИИ, ни о чем не говорит. Ни в каких грязных делах прошлого режима он не участвовал, никто и никогда его в этом не обвинял. А вот после революции 7 апреля он, не жалея времени и сил, работал на благо народа в одной команде с Алмазбеком Атамбаевым (который его назвал своей "правой рукой" во ввнешнеполитических вопросах).
Тех "псевдогероев", которые подписали письмо против него, не волнует, например, что на выборы президента КР идет, например, бывший секретарь Совета безопасности при Бакиеве Адахан Мадумаров. Более того, некоторые из них считают для себя возможным работать в его штабе. Как это согласуется с их "революционной идеологией"?
Мы рассматриваем их демагогию как попытку политической атаки на команду президента Алмазбека Атамбаева. Это ни в коей мере не отражает позиции большинства участников апрельских событий. Сапар Джумакадырович Исаков проявил себя как трудолюбивый, умный и честный руководитель. Мы желаем ему успеха на любом посту, куда его направят президент и парламент.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум