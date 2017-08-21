В Бишкеке демонтированы самовольно установленные объекты

21 августа 2017, 17:35 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" по обращению граждан произведен демонтаж самовольно установленных объектов, без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, демонтирован гараж №190, установленный на ирригационном канале, возле "ГСК-27", на пересечении улиц Тимирязева-Чуйкова и барная стойка "Балтика" на проспекте Манаса №8.

Демонтаж произведен в добровольном порядке с приведением земельных участков в первоначальное состояние.