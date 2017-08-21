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В аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн в багажеВ аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн в багажеСтуденческие визы в Китай — количество дней для сдачи документов увеличеноСтуденческие визы в Китай — количество дней для сдачи документов увеличено

Задержанная в Дели с $1 млн кыргызстанка уверяет, что сумка с деньгами не ее

Источник:
http://kabar.kg/news/zaderzhan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443831-ru.html

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В аэропорту Дели задержали кыргызстанку с более $1 млн в багаже

21 августа 2017, 17:46       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Даниил Хашковский – Кабар/. В международном аэропорту индийского города Нью-Дели задержали кыргызстанку, которая пыталась перевезти более одного миллиона долларов в своем багаже. Об этом сообщает индийское издание Tribuneindia.com.
По данным издания, Зухара Балатбаева направлялась в Бишкек из Нью-Дели. При обыске в ручной клади женщины было обнаружено 60 тысяч долларов. Во второй сумке было найдено еще 1 млн 41 тысяча 290 долларов.
Женщина заявила, что сумка ей не принадлежит.
Сообщается, что сотрудники таможни просмотрели кадры с камер видеонаблюдения, по котогрым было установлено, что сумки принадлежат кыргызстанке.
Ее передали таможенным органам для разбирательств.

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