Задержанная в Дели с $1 млн кыргызстанка уверяет, что сумка с деньгами не ее

21 августа 2017, 17:46 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Даниил Хашковский – Кабар/. В международном аэропорту индийского города Нью-Дели задержали кыргызстанку, которая пыталась перевезти более одного миллиона долларов в своем багаже. Об этом сообщает индийское издание Tribuneindia.com.

По данным издания, Зухара Балатбаева направлялась в Бишкек из Нью-Дели. При обыске в ручной клади женщины было обнаружено 60 тысяч долларов. Во второй сумке было найдено еще 1 млн 41 тысяча 290 долларов.

Женщина заявила, что сумка ей не принадлежит.

Сообщается, что сотрудники таможни просмотрели кадры с камер видеонаблюдения, по котогрым было установлено, что сумки принадлежат кыргызстанке.

Ее передали таможенным органам для разбирательств.