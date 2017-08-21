Адвокат Саляновой: прокуратура должна возбудить дело в отношении Сегизбаева

21 августа 2017, 17:32 Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Судья зачитал письмо начальнику 3 службы ГКНБ Джунушову Б.Ш.

В письме указывается, что межведомственная рабочая группа проводит проверку возможной причастности высокопоставленных должностных лиц к коррупционным схемам, связанным с деятельностью ЗАО "Альфа Телеком".

"На основании вышеизложенного, а также согласно указанию председателя ГКНБ, прошу вашего указания подчиненным вам сотрудникам провести необходимые исследования направляемых документов на предмет установления подлинности имеющихся в них подписей, исполненных от имени гражданина КР Алексея Елисеева", - указывается в письме.

Адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила, что согласно Закону "О прокуратуре", прокурор обязан возбуждать уголовное дело по обстоятельствам, если имеется состав преступления. Заявления по такого рода преступлениям не требуется.

"Исходя из вышезачитанного письма, председатель ГКНБ имеет прямое воздействие на следователя, соответственно, есть нарушения Уголовного кодекса. В этом случае прокуратура должна возбудить уголовное дело в отношении Абдиля Сегизбаева на основании этого письма", - сказала Джакупбекова.