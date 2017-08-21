Дочь чемпиона мира по боксу еще в коме. Донорская кровь ей уже не нужна

21 августа 2017, 17:35 Комментарии

Дочери знаменитого боксера Кыргызстана Орзубека Назарова 17-летней Аделине больше не требуется переливание крови. Об этом сообщают в БНИЦТО.

В настоящее время состояние девушки по прежнему тяжелое. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Отметим, ранее отец пострадавшей, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию о том, что его дочь находится в тяжелом состоянии и ей требуется переливание крови.

Напомним, Аделина Назарова пострадала в ДТП, находясь на заднем сиденье мотоцикла. Происшествие произошло ночью 19 августа на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.