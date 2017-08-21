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Дочь чемпиона мира по боксу еще в коме. Донорская кровь ей уже не нужна

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365131_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443828-ru.html

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21 августа 2017, 17:35       Комментарии

Дочери знаменитого боксера Кыргызстана Орзубека Назарова 17-летней Аделине больше не требуется переливание крови. Об этом сообщают в БНИЦТО.
В настоящее время состояние девушки по прежнему тяжелое. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Отметим, ранее отец пострадавшей, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook информацию о том, что его дочь находится в тяжелом состоянии и ей требуется переливание крови.
Напомним, Аделина Назарова пострадала в ДТП, находясь на заднем сиденье мотоцикла. Происшествие произошло ночью 19 августа на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.

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