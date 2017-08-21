В суде выявили не имеющие отношения к делу Саляновой материалы

21 августа 2017, 17:37 Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

В ходе процесса судья зачитал материалы первого тома уголовного дела. Выяснилось, что в деле имеются материалы, не имеющие никакого отношения к уголовному делу в отношении Саляновой.

Так, в материалах по незаконному возобновлению лицензии Алексею Елисееву есть листы уголовного дела в отношении бывшего министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой и сотрудника Минюста Сейталиевой. Однако судья отметил, что эти материалы не касаются Саляновой, так как данное дело было выделено в отдельное производство, а позже его прекратили за отсутствием состава преступления.

Суд закончил исследовать первый том уголовного дела. В связи с окончанием рабочего дня судья перенес заседание на 23 августа.