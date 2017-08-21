Новый "бездомный" тренд Запада — грозит ли это молодым кыргызстанцам

21 августа 2017, 16:51 Комментарии

Недавно я прочла результаты любопытного социологического исследования западных специалистов и подумала, что, несмотря на глобализацию и прекрасное информирование о жизни в других странах, мы с тамошними гражданами совсем разные.

Продвинутая молодежь в Европе и Америке все чаще решает, что обзаводиться собственным жильем и авто вовсе не обязательно. Попробуйте сказать об этом нашим молодым людям, и они удивятся: как можно хорошо жить без своего дома или квартиры? А без машины? Пусть будет хотя бы времянка в новостройке да иномарка двадцатилетней "выдержки"!

Исследователи утверждают, что традиционные мерила успеха - личный автомобиль и недвижимость - перестали быть таковыми. Они определили, что поколение так называемых "миллениалов" - людей, которым еще не исполнилось 35 лет, - старается не совершать сверхдорогих покупок, делая исключение лишь для "крутых" гаджетов.

В Америке вообще подросло "поколение арендаторов". Отдельные социологи убеждены, что причиной этого стали многочисленные финансовые катаклизмы, и люди просто боятся брать большие кредиты. У нас, кстати, арендаторов тоже предостаточно, но многие становятся таковыми вынужденно.

Я позавидовала молодым европейцам и американцам, жизненные ценности которых, оказывается, изменились. У них особым уважением пользуются путешественники и экстремалы, которые тратят деньги на то, чтобы набраться новых впечатлений и приобрести какой-нибудь опыт. Хотя... мы, может быть, тоже путешествовали бы без меры, но, извините, финансы не позволяют.

Недавно мне довелось пообщаться с оказавшимися в Бишкеке совсем даже не молодыми американцами. Чета пенсионеров продала все свое имущество и стала путешествовать. Уже несколько лет супруги переезжают из страны в страну, из города в город, задерживаясь на одном месте примерно неделю. Они живут на съемных квартирах, а не в гостиницах, по ресторанам и кафе не ходят, еду готовят сами. Возможно, эти люди переняли идеи молодежи, которые сейчас завоевывают все большую популярность.

Случайно встретилась я и с молодыми европейцами. Два брата уже не первый раз проводят летний сезон в разъездах, колеся на машине по разным странам. Вы думаете, это такой вариант каникул? Ничего подобного - парни нигде не учатся. На мой вопрос: "Почему?" - последовал весьма неоригинальный ответ: "А зачем?". По мнению молодых людей, учеба в вузе не помогает познать окружающий мир, а во время путешествий они изучают языки и знакомятся с большим числом людей.

Они фактически подтвердили выводы психологов, утверждающих, что за последние 10 лет исследований ученые почти доказали: чтобы чувствовать себя счастливым и благополучным, гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение нового опыта, а не вещей. Молодые иностранцы считают, что их родители не имели возможности путешествовать так дешево и так часто, как они (встреченные мной американские пенсионеры, похоже, наверстывают упущенное). Раньше не все могли открыть свой бизнес, поэтому вкладывали силы и средства в приобретение домов и машин, а сегодня их рекомендуют вкладывать именно в получение опыта.

Кстати, на прошлой неделе я узнала, что в Москве готовятся к внедрению масштабной программы аренды жилья. Согласно этому проекту, сменив работу (по результатам исследований, современные молодые люди меняют ее примерно раз в три года), можно будет легко перебраться в жилье поближе.

Наблюдая за нашими миграционными процессами, понимаешь: это что-то похожее. Но мы-то думаем, что это плохо, а оказывается, все почти как за границей. Только причины иные.

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