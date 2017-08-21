Фильм Бессона стал хитом в Кыргызстане — рейтинг кинопроката в столице

21 августа 2017, 17:18 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Новинка кинопроката "Валериан и город тысячи планет" режиссера Люка Бессона стала самой востребованной картиной в сети "Синематика" за минувшие два дня.

Это забавный и хулиганский кинокомикс о двух спецагентах из будущего. Великолепная графика и тонкий юмор будут удерживать ваше внимание с первой до последней минуты фильма.

Действие картины разворачивается в 2700 году. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров и галактик.

На втором месте по количеству проданных билетов - фильм Патрика Хьюза "Телохранитель киллера". По сюжету в суд вызывают заключенного Дариуса Кинкейда, профессионального наемного убийцу. Его показания должны помочь упрятать за решетку одного из самых страшных диктаторов современности. Конечно, у злодея есть связи, и он пытается устранить ненужного свидетеля. Тогда для Дариуса нанимают немного чудаковатого охранника Майкла Брайса.

Вас ждет много шуточек для настоящих мужчин, которые, однако, заставят трепетать и самых "закоренелых" леди. Ах да, в фильме много "обработанных" нецензурных выражений, так что, если вам меньше 18 лет, в кинотеатр вас не пустят.

На третьем месте стоит работа Николая Арселя "Темная башня". Если вы не большой знаток творчества Стивена Кинга, лента покажется вам очень даже приличной. А вот ценители авторского таланта почти в унисон ругают Арселя, сетуя, что он упустил много важных моментов. Оставляем сие творение на ваш суд, ведь, как бы ни ругали этот фильм, билеты на него продаются уже не первую неделю.

Замыкает рейтинг картина Дэвида Сандберга "Проклятие Аннабель". Мало крови, много загадок, мистика и жуткие сущности - все это ждет вас во время полуторачасового просмотра.

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и несколько девочек из приюта, которые вскоре становятся мишенью для одержимого создания кукольника - Аннабель. Сюжетная линия демонстрирует самое начало истории о кукле, которая вселяла ужас одним своим видом. А вообще, это очень крепкий ужастик с отлично нагнетаемой атмосферой, который может хорошенько пощекотать нервы любителям подобного кино.

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